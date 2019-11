Florence Foresti acidulée en violet, Christine and the Queens baroque pour GQ

Christine and the Queens a elle aussi attiré les regards avec son ensemble baroque signé Gucci. En plus d'avoir interprété son titre Comme si, l'artiste de 31 ans a reçu le trophée de Chanteuse de l'année, tandis qu'Etienne Daho a reçu celui de Chanteur de l'année. Une fois les prix remis, tous les invités ont profité d'une soirée où le champagne a coulé à flots et durant laquelle Christine and the Queens a mis l'ambiance et fait danser Florence Foresti.