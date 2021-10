Diaporama Marquinhos (PSG) va être papa pour la troisième fois !

1 / 15 Marquinhos (PSG) va être papa pour la troisième fois !

2 / 15 Exclusif - Marquinhos et sa compagne Carol Cabrino - Dîner de gala au profit de la Fondation PSG au Parc des Princes à Paris. © Rachid Bellak/Bestimage

3 / 15 Marquinhos, sa femme Carol Cabrino et leur fille Maria Eduarda Cabrino Corrêa dans les tribunes lors du match de championnat de Ligue 1 Conforama opposant le Paris Saint-Germain au Racing Club de Strasbourg Alsace au Parc des princes à Paris, France, le 14 septembre 2019. Le PSG a gagné 1-0. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

5 / 15 Marquinhos avec sa femme Carol Cabrino et leur fille Maria - Le PSG célèbre son titre de Champion de France 2019 au Parc ders Princes à Paris, le 18 mai 2019.

7 / 15 Carol Cabrino (femme de Marquinhos) - Célébrités dans les tribunes lors du match de coupe du monde opposant le Brésil à la Serbie au stade Otkrytie à Moscou, Russie, le 27 juin 2018. Le brésil a gagné 2-0.

8 / 15 Carol Cabrino ( femme de Marquinhos ) - Match de la Coupe du Monde du groupe E opposant le Brésil au Costa Rica , victoire du brésil 2 à 0 dans les arrêts de jeux, à Saint Petersbourg en Russie , le 22 juin 2018 © Pierre Perusseau/Bestimage

9 / 15 Exclusif - Kevin Trapp, Daniel Alves, Marquinhos et sa femme Carol Cabrino - 5ème dîner de gala de la fondation Paris Saint-Germain au parc des Princes à Paris, France, le 15 mai 2018. Le gala de la fondation PSG a permis de récolter 1 645 000 €. Cette somme permettra à la fondation de poursuivre ses missions sociales et éducatives. Pour cette édition du Gala 2018, "Un dîner de rêves" a été conçu et imaginé par les enfants et jeunes adultes bénéficiaires de la Fondation, avec le Chef J.Imbert. A.Lagardère a dépensé plus de 600 000 €, il a notamment acquis un maillot de Neymar pour 240 000 €, le coup d'envoi d'un match et des places pour 30 personnes. © Rachid Bellak/Bestimage

10 / 15 Exclusif - Marquinhos et sa compagne Carol Cabrino - Dîner de gala au profit de la Fondation PSG au Parc des Princes à Paris le 16 mai 2017. La Fondation PSG avait réuni lors de ce 4ème Gala annuel les acteurs du Club (Joueurs foot et hand, staff et dirigeants) ainsi que quelque 400 invités. La vente aux enchères a permis de récolter la somme de 660000 euros. Ces fonds seront utilisés par la Fondation pour développer son programme phare d'école Rouge et Bleu qui a pour but d'aider les enfants de la région parisienne en difficulté scolaire. Parmi les généreux donateurs, C. Hanouna a notamment fait l'acquisition de la combinaison dédicacée de L.Hamilton pour la somme de 10000 euros ainsi que d'un tableau sur toile de Zenoy pour 35000 euros. A. Lagardère a remporté grâce à une ultime enchère à 90000 euros une création " Paris est magique " de l'artiste P.Rubinstein. J. Pastore a acquis un portrait de Verratti de Dabro pour la somme de 44000 euros. Quant au " Wild kong Tribute PSG " de R.Orlinski, il a été acheté par B. Matuidi pour la somme de 64000 euros. © Rachid Bellak/Bestimage

12 / 15 Carol Cabrino femme de Marquinhos - Match du Paris Saint-Germain contre Dijon Football Côte-d'Or lors de la 6éme journée de Ligue 1, au Parc des Princes, Paris, France, le 21 septembre 2016. © Pierre Perusseau/Bestimage

13 / 15 Marquinhos et sa fiancée Carol Cabrino - Lancement des smartphones "BM by DWN TWN" de la marque Danew co-créés par Matuidi (joueur du PSG) à l'Elyséum, Paris, le 5 mai 2016. © Veeren/Bestimage

