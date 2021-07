Marquinhos cambriolé : l'enquête avance, des coupables au profil peu ordinaire...

Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de cambriolage du côté du Paris Saint-Germain. Plusieurs joueurs en ont fait les frais, d'Angel Di Maria à Mauro Icardi, en passant par l'ancien capitaine Thiago Silva : tous ont eu affaire à ce genre de déconvenues. Sauf que dans la plupart des cas, la maison était vide, n'entraînant donc aucune confrontation entre les malfaiteurs et les propriétaires des lieux. Pour Marquinhos, c'est malheureusement ce qui s'est passé le 14 mars 2021. Le brésilien de 27 ans était alors au Parc des Princes, l'antre du PSG, pour affronter le FC Nantes et pendant ce temps, ses proches ont été victimes d'un cambriolage.

C'est dans la commune de Chatou que les choses se sont déroulées : le père du joueur, Marcos Corrêa, a vu arriver deux hommes cagoulés chez lui. Après lui avoir asséné plusieurs coups dans les côtes et le dos, les deux hommes ont récupérer une somme d'argent d'une valeur de 2 400 euros, quelques bijoux, dont un bracelet en or, ainsi que deux sacs de luxe, selon les informations révélées par Le Parisien, mercredi 14 juillet. Ils sont partis avec leur butin, laissant la famille de Marquinhos sous le choc.

Un lycéen parmi les suspects !

Après une longue enquête, les policiers ont retrouvé le véhicule des cambrioleurs et réussi à prélever des empreintes ADN. Si le profil de trois des suspects est assez classique, puisqu'il s'agit d'hommes de 20, 28 et 29 ans connus des services de police pour des vols à répétition, l'un d'entre eux à de quoi surprendre. Une quatrième personne a été interpellée dans cette affaire et il s'agit d'un lycéen de 17 ans, scolarisé en seconde professionnelle à Paris. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont trouvé des armes à feu, des clés de menottes et tout un attirail de gadgets utiles pour un cambriolage.

Pour le moment aucune preuve concrète contre les suspects n'a été dévoilée, mais l'affaire suit son cours et on devrait sûrement avoir de nouvelles informations dans les prochaines semaines. Affaire à suivre donc...