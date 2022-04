Sergio Ramos en échec à Paris : la star évoque la 'difficile' adaptation pour lui et ses enfants

C'est l'un des mercatos les plus fous qu'un club n'est jamais et pourtant, à y regarder maintenant, c'est un échec cuisant. Avec l'arrivée du meilleur joueur du monde Lionel Messi et une pléiade d'autres joueurs de grande qualité, le Paris Saint-Germain pensait conquérir l'Europe cette année. Parmi les nouveaux arrivants, Sergio Ramos a rapidement fait rêver les supporters du club de la capitale. Considéré comme un des meilleurs défenseurs de l'histoire, l'Espagnol de 36 ans était censé apporter toute sa science du jeu et son expérience à une équipe qui en manque. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu et le PSG a été rapidement éliminé en Ligue des champions, tandis que le nouvel arrivant n'a quasiment joué aucun match, continuellement blessé.

Une première saison très compliquée pour le mari de Pilar Rubio, qui a dû quitter son cocon madrilène pour un changement de vie radical en France. Une arrivée sur laquelle il s'est confié pour le site du club parisien dans une interview mise en ligne il y a deux jours. Il revient notamment sur ce nouvel environnement et reconnaît que lui et sa famille ont eu du mal à s'y faire. "Surtout au début, c'était difficile de s'adapter. J'ai passé beaucoup d'années dans un autre club, nous avions tout sous contrôle, la maison, le personnel, votre équipe, les quatre enfants, les écoles", admet le père de quatre garçons, toujours très présent pour les siens.

Auteur de seulement 10 matchs avec son club cette année, Sergio Ramos n'a pas pu peser sur les résultats de son club, porté par le talent de Kylian Mbappé. Après 16 années à Madrid, le champion du monde ne pensait certainement pas avoir à refaire sa vie à l'étranger. "Ce n'était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. Nous avons eu du mal à trouver une maison", ajoute le défenseur parisien. Une similitude qu'il partage avec Lionel Messi, puisque l'Argentin a lui aussi eu beaucoup de mal à trouver le logement idéal pour les siens à Paris.