Lionel Messi et sa femme Antonela Roccuzzo : très chics pour une grande soirée à Paris

La fin de saison et les beaux jours qui approchent permettent aux joueurs du Paris Saint-Germain de profiter un peu de leur temps libre pour se faire plaisir. Lionel Messi a vécu une saison compliquée avec son nouveau club. Resté à Barcelone plus de quinze ans, l'Argentin de 34 ans a tout connu là-bas, mais s'adapter à une nouvelle vie et une nouvelle équipe n'est pas chose aisée. Auteur d'une saison mitigée, il n'a pas vraiment réussi à faire fonctionner le trio de rêve qu'il forme avec Kylian Mbappé et Neymar.

Malgré les déboires sportifs et la terrible élimination face au Real Madrid en Ligue des champions, Lionel Messi a de quoi être heureux. En couple et marié à la sublime Antonela Roccuzzo, il est également avec elle le père de trois adorables garçons avec lesquels il passe beaucoup de temps. Hier soir, le couple a laissé les petits à la maison pour assister au gala organisé par l'association For Hope, fondée par son coéquipier au PSG, Idrissa Gueye. Un bel évènement caritatif pour venir en aide aux personnes dans le besoin en France et au Sénégal. La plupart des joueurs parisiens étaient présents hier, de Marquinhos à Presnel Kimpembe en passant par Angel Di Maria, aucune star n'a manqué à l'appel.

Le couple magnifiquement habillé pour la bonne cause

Pour l'occasion, Lionel Messi et sa femme Antonela étaient sur leur 31, comme la femme du footballeur l'a montré sur son compte Instagram. Suivie par plus de 19 millions d'abonnés, la belle brune avait choisi une superbe tenue composée d'un pantalon rose et un haut blanc du plus bel effet. Son mari avait lui opté pour un très beau costume noir et sobre, très classe. Les deux amoureux ont pris la pose avant de sortir et ils avaient une sacrée allure pour sortir. Une publication qui a beaucoup plu aux fans du joueur et de sa femme puisqu'elle a déjà récolté plus de 680 000 likes.