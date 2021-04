Idrissa Gueye (PSG) : Sa rencontre avec son épouse Pauline, leurs enfants... elle raconte

La vie de femme de footballeur n'est pas de tout repos ! Pauline Gueye l'assure dans une rare interview. L'épouse du milieu de terrain du PSG Idrissa Gueye y a évoqué leur famille mais aussi leur rencontre, faite sur les réseaux sociaux...

C'est avec Le Parisien que Pauline Gueye s'est longuement entretenue. L'épouse de l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye a levé le voile sur son quotidien de femme d'athlète de haut niveau. Elle a également évoqué leur première rencontre et les débuts de leur histoire d'amour.

"En 2011, il est tombé par hasard sur mon profil Facebook et il m'a envoyé une invitation. Je l'ai acceptée. Il m'a répondu : Merci de m'avoir accepté comme ami. J'ai trouvé ça trop touchant, cela changeait des formules habituelles comme : Salut, est-ce que ça va ? Nous avions, à l'époque, une relation amicale. Je suis ensuite partie à Nantes afin de poursuivre mes études", se souvient Pauline Gueye.

Elle complète : "À mon retour à Lille, en 2014, pour faire mon Master en management et stratégie des entreprises. Quand il a signé à Aston Villa [club évoluant en Premier League, en Angleterre, NDLR] l'année suivante, on a décidé de créer quelque chose de sérieux, mais la condition sine qua non était que je termine d'abord mes études. Pendant un an, c'était un peu l'amour à distance car je travaillais pendant trois jours et je le rejoignais du samedi au mardi. Après l'obtention de mon Master en 2016, je l'ai rejoint en Angleterre. Idrissa évoluait à Everton. Moi, je travaillais comme gestionnaire de compte pour une entreprise américaine de sous-traitance informatique. J'appelais de nombreux clients dans le monde entier."