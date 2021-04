Mélanie Da Cruz mariée à Anthony Martial : de nombreux "sacrifices", une vie pas si facile

Mélanie Da Cruz n'est pas tellement du genre à s'épancher sur sa vie de couple avec Anthony Martial. Installée à Manchester avec le footballeur, la candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story en 2015 a pris l'habitude de jouer la carte de la discrétion, au grand regret de ses curieux abonnés. Mais, mercredi 14 avril 2021, elle a fait une exception.

En effet, lors d'une interview pour le média Konbini Sports, Mélanie Da Cruz a révélé l'envers du décor, les préjugés auxquels les femmes de footballeurs doivent faire face. Très heureuse dans sa vie, la jolie blonde a confié qu'être la moitié d'un as du ballon rond n'était pas toujours une partie de plaisir. "Je ne m'imaginais pas du tout femme de footballeur. Ce n'était pas du tout mon optique de caler ma vie en fonction d'un homme. Je peux comprendre les gens qui ont des stéréotypes sur les femmes de footballeurs parce que, moi-même, j'en avais. C'est vrai qu'en juin on a de belles vacances mais tout le reste de l'année, ce n'est pas ça du tout", a-t-elle souligné. Et d'ajouter : "Ce sont des sacrifices dans tout. Je suis loin de ma famille, je vis à l'étranger".

Des sacrifices, Anthony Martial a également dû en faire, plus particulièrement lors de la naissance de leur fils, Swan (bientôt 3 ans). "Quand j'ai dû accoucher, ça a été très compliqué parce qu'Anthony était encore dans l'avion et moi j'étais à la clinique. Et trois jours après, on l'a appelé pour qu'il reparte pour un match", a-t-elle rapporté.

Mais leur couple demeure solide face aux obstacles du quotidien. Ils se le prouvent régulièrement lorsqu'ils font face à des critiques. Mélanie Da Cruz est d'ailleurs souvent soupçonnée d'avoir épousé son compagnon pour son argent. "À la base quand je me suis mise avec Anthony, tout le monde disait : 'Une fille de télé-réalité avec un footballeur...' (...) On nous dit : 'T'es michto, tu utilises la carte de ton mari' mais vous ne savez pas le pourquoi du comment. (...) Je fais ce que j'aime, je fais ce que j'avais envie de faire de base et je suis avec mon mari, voilà", a-t-elle mis au clair.