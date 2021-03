Mélanie Da Cruz en maillot brésilien "très échancré", Anthony Martial explose

D'humeur taquine, Mélanie Da Cruz a décidé de tester la jalousie de son mari, le footballeur Anthony Martial. Pour se faire, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story en 2015 a réalisé un prank contre son époux dans lequel elle lui fait croire qu'elle va montrer ses fesses sur les réseaux sociaux. Prétextant faire un placement produit pour ses abonnés, la jeune femme parle volontairement devant son mari afin qu'il entende distinctement ses paroles. "Comme je vous ai dit ce matin, je vais vous filmer mes maillots de bain pour mes prochaines vacances..." Rien qu'à la mention de maillots de bain, l'attaquant de Manchester United interrompt sa chérie et interroge : "Comment ça ? Comment ça ?"

La culotte est particulièrement splendide !

Faisant comme si de rien n'était, Mélanie poursuit : "Et en plus de ça ce sont des maillots de bain spéciaux, ça fait très tanga derrière, maillots de bain brésiliens. C'est une marque brésilienne du coup ça fait très tanga derrière. mais vu qu'Anthony m'a dit : 'Tu peux faire les culottes menstruelles, tu peux montrer quand c'est pour le travail..." "J'ai rien dit du tout poto arrête", répond le sportif.

Coup de grâce final, Mélanie fait comme si elle s'apprêtait à montrer sa culotte et son postérieur sur les réseaux sociaux. Elle indique : "Là du coup c'est tanga, c'est un peu plus échancré que d'habitude j'ai pas trop l'habitude de me tourner et de vous montrer mon derrière, je fais jamais ça mais là la culotte elle est particulièrement splendide vraiment !" C'en est trop pour ce pauvre Anthony qui déclare : "Hey mais je vais te n** ta r** toi !"