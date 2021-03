Mélanie Da Cruz snobée par des femmes de footballeurs : elle dénonce leurs agissements

Mélanie Da Cruz n'a pas pour habitude de faire dans la langue de bois. Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle le dit et l'a encore prouvé le 1er mars 2021, sur Snapchat. La jeune femme de 29 ans, révélée dans Secret Story 9 (en 2015), s'en est prise à certaines femmes, de footballeurs semble-t-il, qui tentent de lui mettre des bâtons dans les roues.

Tout a commencé après que Mélanie Da Cruz a posté un long message pour mettre en avant les femmes qui retournent leur veste quand elles sont avec des personnes qui méprisent les candidats de télé-réalité. "Vous vous permettez même de parler de nous ! Vous pensez que vous valez mieux que nous parce que vous êtes devenues populaires en utilisant le nom de quelqu'un d'autre", peut-on notamment lire. Interrogée par ses abonnés, la maman de Swan (2 ans et demi) a précisé qu'elle visait "certaines pestes" qui pensent que "parce qu'elles ont sont mariées à quelqu'un de famous et qu'elles ont des followers" valent mieux que celles qui, comme elle, ont participé à des émissions.

Mélanie Da Cruz snobée

Mélanie Da Cruz ne s'est pas arrêtée là. En vidéo, elle est ensuite davantage rentrée dans les détails. "Vous le savez, je suis avec un homme qui fait du football et avant ça, j'ai fait de la télé-réalité. Je suis la première à prôner qu'il faut respecter les femmes de footballeurs parce que dire qu'elles ne foutent rien, n'ont pas de projets et sont là juste pour utiliser la carte de leur mari, ce n'est pas vrai. (...) Certaines ont des projets et elles ne sont pas obligées de le crier sur tous les toits pour montrer que ce sont des femmes bien et pas des profiteuses", a confié l'épouse d'Anthony Martial.

Elle a ensuite révélé que l'ont avait déjà tenté de lui mettre des bâtons dans les roues. "Plusieurs fois je me suis retrouvée dans une position où des femmes m'ont snobée parce qu'elles pensent qu'elles sont mieux que moi, parce qu'elles n'ont pas fait de télé-réalité contrairement à moi. Comme je suis très cash, je passe pour une femme agressive et comme je dis ce que je pense, ça ne plaît pas à tout le monde. (...) Je n'ai pas besoin d'être collée à toutes les femmes de footballeurs et que toutes m'apprécient pour avoir l'impression d'être quelqu'un. (...) Je n'ai pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Cependant quand certaines femmes se permettent de mettre leur nez dans certains projets et de demander à ce que des femmes de télé-réalité ne soient pas dedans même si se sont des femmes de footballeurs, parce qu'elles ne veulent pas être associées à elle très sincèrement, il va falloir vraiment faire attention", a prévenu Mélanie.