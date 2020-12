Mélanie Da Cruz mariée à Anthony Martial : les photos du mariage enfin dévoilées !

"Oui je suis mariée". C'est avec ces quatre mots, prononcés à la surprise générale que Mélanie Da Cruz, révélée dans Secret Story en 2015, a annoncé son mariage avec Anthony Martial, ailier gauche au Manchester United. Une révélation faite dans l'émission TPMP People, le 24 janvier 2019. Aucune autre information n'a filtré : la date de l'événement, le lieu de la fête.. rien ! Des photos ? Encore moins. Mais Mardi 28 décembre 2020, celle qu'on a pu voir dans la dernière saison des Marseillais a enfin dévoilé les premières images de cette union très discrète.

C'est sur Instagram, en participant au grand jeu du moment qui consiste à répondre aux demandes des internautes en photos que Mélanie Da Cruz a fait ce beau cadeau. Il faut dire qu'ils ont été nombreux à lui demander des images de son mariage. Elle en a donc montré une où elle passe la bague au doigt de son homme dans ce qui semble être la marie. Parfaitement manucurée, la star de télé-réalité laisse entrevoir sa robe blanche et déclare : "Un jour je posterai des photos promis."

Puis, elle a dévoilé une image de leur fils Swan, né le 25 juillet 2018, qui était "trop beau" pour l'événement. Le petit garçon portait un costume bleu - pantalon et petit gilet sans manche - avec une chemise et une cravate. Une autre photo, prise le jour J, montre le bambin avec sa maman. Pour Mélanie Da Cruz c'est d'ailleurs la plus belle photo d'elle posant avec son enfant. Ils sont dans une belle voiture et on peut voir le bouquet de fleurs choisi par la mariée ainsi que sa robe dans les détails. Mélanie Da Cruz avait fait le choix de porter une création blanche donc, moulante et avec un bustier gris clair brodé.

Comme on l'apprend grâce à une dernière image, même le coiffeur n'était pas au courant de ce mariage secret puisqu'il a pris soin de la jolie blonde en ne sachant pas que c'était pour qu'elle dise oui. Mélanie Da Cruz et Anthony Martial ont vraiment tout fait pour que leur mariage ne s'ébruite pas !

La question principale qui demeure est quand a-t-il eu lieu ? Tout ce que l'on sait c'est qu'en mars 2019 ils étaient fiancés. La réponse à cette question viendra peut-être avec d'autres photos, du moins on l'espère.