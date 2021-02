Mélanie Da Cruz et Anthony Martial menacés de mort : le couple sous haute sécurité

Le cauchemar a commencé mardi 27 janvier 2021 pour le footballeur Anthony Martial, sa femme Mélanie Da Cruz et leur fils Swan (2 ans et demi). Après la défaite de Manchester United lors d'un match face à Sheffield United, le footballeur a été la cible d'attaques racistes. La candidate de télé-réalité a elle aussi été insultée sur les réseaux sociaux, et des menaces de mort à l'encontre de la petite famille ont été proférées. Sans plus attendre, le club mancunien a réagi face aux mots virulents de certains supporters.

D'après les informations du Daily Mail, Manchester United envisage de prendre des mesures drastiques face à ces menaces et attaques contre Anthony Martial et ses proches. D'après des sources, le club de football aurait proposé à son joueur une sécurité renforcée. Contacté par le Daily Mail, Manchester United n'a souhaité faire aucun commentaire quand à cette information.

Ce n'est pas la première fois que le club réagit face à des débordements graves de fans de foot. En janvier 2020 déjà, Ed Woodward, le vice-président de Manchester United, avait été la cible d'attaques. Plusieurs supporters s'étaient rendus à son domicile. Menaces, tags, fumigènes... Le groupe avait saccagé les lieux et tenus des propos condamnables. Le club avait alors pris la décision de sécuriser le domicile de son vice-président.

Mélanie Da Cruz, Anthony Martial et leurs fils menacés de mort, le club condamne

Rappelons que si le footballeur Anthony Martial reste discret et ne communique pas sur le racisme dont il est victime, sa femme Mélanie Da Cruz avait pris la parole sur Snapchat le 28 janvier 2021, au lendemain du match polémique. La jolie blonde, révélée dans Secret Story en 2015 puis aperçue en 2020 dans Les Marseillais VS Le Reste du monde, avait partagé des messages reçus de fans très virulents... "Tu es blanche et tu restes avec un con de noir, c'est dégoûtant", "Dis à ton putain de mari, petit copain ou peu importe de dégager de Manchester ou nous allons le tuer. Dernier avertissement. Il nous a fait perdre le titre de la League. Vous devez dégager, ou alors vous mettez vos vies (ton enfant et Martial) en danger", pouvait-on lire. Des messages beaucoup trop fréquents, puisque Mélanie Da Cruz assurait être "harcelée par des malades à chaque match".

Le club avait déjà réagi via un communiqué, déplorant le fait qu'il est "compliqué d'identifier ces idiots écervelés anonymes", tout en condamnant fermement ces comportements.