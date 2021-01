Mélanie Da Cruz et Anthony Martial : Racisme et menaces de mort, elle balance tout !

Mélanie Da Cruz et le footballeur Anthony Martial se sont mariés, pour le meilleur et pour le pire. Les attaques racistes dont est la cible l'international français affectent également la candidate de télé-réalité révélée en 2015 lors de la neuvième saison de Secret Story et aperçue plus récemment dans Les Marseillais VS Le Reste du monde. Sur Snapchat jeudi 28 janvier 2021, la jeune femme prend la parole.

Anthony Martial cible d'attaques racistes après un match

Mercredi 27 janvier 2021, Manchester United, l'équipe d'Anthony Martial, a perdu un match à domicile contre Sheffield United (2-1), qui était dernière du classement. Très vite, deux joueurs ont été pris pour cible par les supporters du club mancunien : Alex Tuanzebe et Anthony Martial. Les footballeurs ont été victimes d'insultes racistes que le club a fermement condamnées via un communiqué.

De son côté, Mélanie Da Cruz en pâtit malgré elle. Sur Snapchat, elle partage un article du média Sky Sports retraçant les violentes attaques dont sont la cibles les deux footballeurs noirs. "D'ailleurs ça ne date pas d'hier les propos racistes, ces mêmes personnes me les envoient à moi ! Chaque match je me fais harceler par des malades ! C'est une honte", lance la maman du petit Swan (2 ans et demi).

Mélanie Da Cruz, Anthony Martial et leur fils menacés de mort par un fan

Et c'est avec des preuves que la jolie blonde parle. En effet, Mélanie Da Cruz a partagé quelques horribles messages reçus après le match, où la passivité d'Anthony Martial sur le deuxième but après une perte de balle a beaucoup agacé les supporters. "Tu es blanche et tu restes avec un con de noir, c'est dégoûtant", peut-on lire. Et l'épouse de la star du foot de souligner : "Pour toutes les personnes qui m'ont dit que le racisme n'existe plus..."

Mais les quelques fans racistes de Manchester United ne s'arrêtent pas là. L'un d'entre eux envoie la phrase "Fuck your husband" un nombre incalculable de fois à Mélanie Da Cruz. Un autre s'est montré encore plus virulent : "Dis à ton putain de mari, petit-copain ou peu importe de dégager de Manchester ou nous allons le tuer. Dernier avertissement. Il nous a fait perdre le titre de la League. Vous devez dégager, ou alors vous mettez vos vies (ton enfant et Martial) en danger." Un message très inquiétant contenant des menaces de mort. Mélanie Da Cruz, loin de se dégonfler, réplique alors : "Viens seulement, on t'attend !"

Le club précise dans son communiqué qu'il est "compliqué d'identifier ces idiots écervelés anonymes", mais compte sur la sympathie des autres supporters qui ne cautionnent pas cet harcèlement, ce racisme et ces menaces de mort.