Diaporama Mélanie Da Cruz et Anthony Martial : Racisme et menaces de mort, elle balance tout !

1 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

2 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

3 / 24 Anthony Martial et sa compagne Mélanie Da Cruz lors du dîner de gala "United For Unicef" à Manchester, le 15 novembre 2017.

4 / 24 Mélanie Da Cruz révèle que son mari le footballeur Anthony Martial, elle-même et leur fils Swan (2 ans et demi) sont la cibles d'attaques racistes et de menaces de mort, sur Snapchat jeudi 28 janvier 2021.

5 / 24 Mélanie Da Cruz révèle que son mari le footballeur Anthony Martial, elle-même et leur fils Swan (2 ans et demi) sont la cibles d'attaques racistes et de menaces de mort, sur Snapchat jeudi 28 janvier 2021.

6 / 24 Mélanie Da Cruz révèle que son mari le footballeur Anthony Martial, elle-même et leur fils Swan (2 ans et demi) sont la cibles d'attaques racistes et de menaces de mort, sur Snapchat jeudi 28 janvier 2021.

7 / 24 Mélanie Da Cruz révèle que son mari le footballeur Anthony Martial, elle-même et leur fils Swan (2 ans et demi) sont la cibles d'attaques racistes et de menaces de mort, sur Snapchat jeudi 28 janvier 2021.

8 / 24 Mélanie Da Cruz révèle que son mari le footballeur Anthony Martial, elle-même et leur fils Swan (2 ans et demi) sont la cibles d'attaques racistes et de menaces de mort, sur Snapchat jeudi 28 janvier 2021.

9 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

10 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

11 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

12 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

13 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

14 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

15 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

16 / 24 Anthony Martial et sa compagne Mélanie da Cruz sont apparus pour la première fois en public au photocall du dîner de gala "The United for UNICEF" au stade Old Trafford à Manchester, Royaume Uni, le 31 octobre 2016.

17 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

18 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

19 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

20 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

21 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

22 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.

23 / 24 Mélanie Da Cruz, candidate de télé-réalité, est mariée au footballeur Anthony Martial. Le couple a un petit garçon, Swan.