Melanie Da Cruz : Mal payée et coupée au montage des Marseillais, elle enrage

Mélanie Da Cruz se faisait une joie de revenir dans une télé-réalité. De retour dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde, l'épouse du footballeur Anthony Martial a été très déçue de ce qui en est ressorti. En effet, depuis plusieurs jours maintenant, elle s'agace du montage du programme de W9 et regrette de ne pas être plus présente à l'image. Une fois que son départ à été diffusé mercredi 21 octobre, la jolie blonde a décidé de prendre la parole pour déballer tout ce qu'elle avait sur le coeur.

Sur Snapchat, Mélanie a d'abord tenu à souligner son bonheur d'avoir retrouvé les tournages, cinq ans après sa dernière télé-réalité. "C'était pas facile mais j'y suis allée et je ne me suis pas posée de questions", a-t-elle justifié. Sur place, la maman de Swan (2 ans) a fait des rencontres inoubliables et a été ravie du travail des équipes de l'émission. Elle ne comprend donc pas pourquoi elle n'a pas été mise en valeur dans le programme. "J'ai accepté de participer à cette émission parce que ça tombait à une période où je ne faisais rien, mon mari était d'accord. J'ai rencontré la production et tout de suite on m'a fait comprendre que si c'était pour passer des vacances au bord de la piscine c'était pas la peine. Sur ça j'étais totalement d'accord."

Pourquoi tu m'as fait venir ?

Mais visiblement, Mélanie n'a pas tout à fait réalisé ce qu'on attendait d'elle. C'est donc très remontée et surtout peinée qu'elle explique : "Je pense que vous n'avez même pas imaginé ma surprise quand j'ai commencé à voir les épisodes et à m'apercevoir qu'en fait la seule chose qu'on va retenir de moi c'est ma descente d'un van et mon discours de fin. Vous ne vous rendez pas compte de ma douleur quand je regarde les épisodes. Quand tu vois les images, c'est rien de ce qu'il s'est passé là bas. Je trouve ça pathétique !" Et pour elle de s'adresser directement aux membres de la production : "Parce qu'à un moment donné tu savais que j'allais pas aller dans une émission pour montrer mes fesses. Donc, si tu savais que mes liens d'amitié n'allaient pas t'intéresser, pourquoi tu m'as fait venir ? Pour faire ta pub ? 'Mélanie Da Cruz revient à la télé ?' Pour qu'au final on me voit repartir d'un van ?"

Et pour ceux qui pensent qu'elle aurait touché le pactole pour ce retour, il n'en est rien. "Écoutez-moi bien, j'étais tellement contente que je n'ai même pas négocié. Je crois que j'ai eu le salaire le plus bas juste pour aller là-bas, parce que je m'en foutais ! Donc ça m'a fait beaucoup rire de voir ça. Si le but c'était juste de me voir venir et partir, fallait me donner un billet et qu'on se mette d'accord les gars", confie-t-elle énervée.

Ainsi, Mélanie estime ne pas avoir été respectée, elle qui a accepté de quitter trois semaines son mari et son fils. Reste qu'elle ne regrette pas d'avoir rejoint le jeu, lequel sera cependant son dernier. "Vous ne me reverrez plus à la télé. Je pense que ça ne servirait à rien parce que visiblement on ne peut pas faire confiance au montage, je ne reprendrai plus jamais ce risque là".