Les Marseillais, Mélanie Da Cruz agacée par le montage : elle promet des révélations

Quotidiennement, les téléspectateurs de W9 peuvent suivre les aventures de Julien Tanti, Jessica Thivenin ou Nikola Lozina dans Les Marseillais VS Le Reste du monde. Mélanie Da Cruz fait également partie de cette belle émission. Le souci ? On ne la voit que très peu à l'écran, une situation qui a le don d'agacer la jeune femme de 29 ans.

Depuis le début de la diffusion, le public voit principalement à l'écran Greg, Angèle, Jessica Thivenin ou Carla Moreau. Leurs problèmes de couple ou leur amitié fragile sont très souvent mis en avant au détriment des autres participants. On n'oublie en effet parfois que Milla Jasmine fait partie de l'aventure alors qu'elle est l'une des candidates phares du programme. L'ancienne fiancée de Mujdat avait donc crié sa colère sur Snapchat. Et elle n'est pas la seule.

Mardi 6 octobre 2020, Mélanie Da Cruz s'est saisie de son compte pour dire le fond de sa pensée. Car nombreux sont les téléspectateurs à lui avoir envoyé un message pour faire part de leur étonnement et de leur agacement de ne pas la voir à l'écran. La compagne d'Anthony Martial a tout d'abord dévoilé une séquence qu'elle a ainsi légendée : "Quand je parle, hop l'image coupe. Non, mais LOL et après on me dit : 'Mais Mélanie on ne te voit pas.' On mettra les points sur les 'i' et les barres sur les 't' en temps et en heure parce que ça me fatigue vraiment. Je veux bien respecter, mais quand on ne me respecte pas, il n'y a pas de raison que je reste silencieuse. Je vais être encore patiente."

Mélanie Da Cruz est d'autant plus déçue parce qu'elle trouvait que c'était son meilleur tournage. Elle avait donc hâte de se revoir à la télévision après quatre ans d'absence. "On y reviendra plus tard, j'attends que les épisodes passent. Mais je suis une figurante. Je compte tout regarder pour faire une critique constructive sur l'ensemble de l'aventure", a poursuivi la maman de Swan (2 ans). Il faudra donc patienter encore un peu avant de découvrir, peut-être, des secrets de tournage.