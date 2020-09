Angèle (Les Marseillais) de nouveau trompée par Greg ? "Ça devient épuisant"

C'est le nouveau couple phare du programme Les Marseillais VS Le reste du monde. Greg Yega et Angèle Salentino s'aiment envers et contre tout, n'en déplaise aux haters mais surtout aux fans de Maeva Ghennam (ex petite-amie du candidat Marseillais). Une nouvelle fois accusé d'avoir trompé sa chérie, celui qu'on surnomme "Bebew" est de nouveau sous le feu des critiques. C'est Aqababe qui a lancé la rumeur en dévoilant le 18 septembre 2020 une vidéo où l'on découvre Greg en voiture avec plusieurs demoiselles. Furieux, le jeune homme a réagi sur Snapchat pour démentir les rumeurs : "Je suis très énervé. Vous me faites tous délirer, je n'ai strictement rien à me reprocher, hier j'étais en booking, j'étais avec mon bookeur, il a le droit de faire venir sa femme en fait et j'étais avec son collègue qui gère ma sécurité qui était aussi avec sa femme dans le van. Donc arrêtez de commencer à inventer que moi je trompe Angèle. Je suis amoureux d'Angèle je l'aime plus que tout au monde."

Arrêtez de nous inventer une vie H24

De son côté, la candidate de télé-réalité a également réagi à cette rumeur en écrivant un long texte dans sa story Instagram. "S'il vous plaît, foutez-nous la paix. Certains d'entre vous ont le droit de ne pas aimer notre couple et très franchement ça ne m'empêchera pas de dormir mais arrêtez de nous inventer une vie H24. (...) C'est évident que beaucoup de personnes veulent nous voir nous séparer, ça devient épuisant."

Pour rappel, Greg avait déjà été accusé d'avoir trompé Angèle à la suite d'une soirée en août 2020. Des vidéos montrant le jeune homme avec une femme lors d'une soirée avaient alors circulé sur la Toile. Greg y apparaissait en train de proposer à la jeune femme de la raccompagner chez elle avec son ami Paga. Angèle avait alors décidé de quitter Greg qui démentait pourtant l'avoir trompée. Finalement, le couple s'était remis ensemble quelques jours plus tard lorsque Greg était monté à Paris pour tenter de reconquérir sa chérie.