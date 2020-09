Maeva Ghennam en deuil et au plus mal : son "frère" est mort

Triste nouvelle pour Maeva Ghennam. La starlette des Marseillais VS Le Reste du monde (W9) a perdu un être cher. Sur les réseaux sociaux ce mardi 1er septembre 2020, la brunette de 23 ans a annoncé la mort d'un de ses amis proches. Sans plus attendre, elle a reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses followers et fans.

Sur Snapchat, Maeva Ghennam, récemment hospitalisée, a partagé plusieurs photos et vidéos souvenir avec son défunt ami. "Repose en paix mon frère je t'aime fort", "Je t'aime mon frère je ne réalise même pas", a-t-elle écrit en légende de ces images, aujourd'hui douloureuses pour la candidate de télé-réalité. Puis, ce mercredi 2 septembre 2020, au réveil, Maeva Ghennam, qui "n'a fait que pleurer" de la nuit, s'est dite "énormément attristée" par la mort de son camarade. Très émue, la belle a annoncé quitter Paris pour se ressourcer à Marseille quelques jours, où elle pourra compter sur les bras réconfortants de sa grand-mère.

Sur les réseaux sociaux, ils sont des milliers à lui apporter son soutien dans cette épreuve difficile à surmonter. "L'ami de Maeva vient de décéder, toutes mes condoléances à sa famille. Qu'il repose en paix et courage à Maeva", peut-on lire sur le réseau social de partage d'images. "Maeva vient de perdre un ami proche qu'elle considérait comme son frère. Courage à toi ma chérie sois forte (...). Courage à sa famille, c'est une dure épreuve", a écrit un autre internaute.

Toutes nos condoléances à Maeva Ghennam ainsi qu'aux proches du défunt.