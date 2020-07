Milla Jasmine : Après leur rupture, son ex Mujdat contre-attaque

Finalement, Milla avait confié à ses fans : "J'ai passé ma journée en interview. Je pense que ce n'est pas plus mal compte tenu de la situation. Ça m'occupe l'esprit. Je ne suis même plus énervée, mais je suis blessée, je suis très déçue. Je n'ai même pas envie de m'exprimer, j'ai horreur de m'afficher sur les réseaux sociaux. Mais je pense que j'étais tellement choquée et énervée que c'était plus fort que moi. J'étais dans cette aventure [Les Marseillais VS Le Reste du monde, NDLR] depuis longtemps, donc beaucoup de choses sont décuplées quand on en sort. Je n'ai pas envie de donner plus de crédit à ma déception et ma colère. (...) La vérité finit toujours par se savoir".

Lors de leur première rupture en mars 2018, Milla Jasmine et Mujdat Saglam s'étaient déchirés via les réseaux sociaux. La jeune femme avait découvert que son petit-ami menait une double vie dans son dos. Finalement le couple s'était donné une seconde chance et s'était même fiancé au début de l'année 2020.