Milla Jasmine fiancée à Mujdat : les images de la demande en mariage

Milla Jasmine et Mujdat vivent une histoire digne des Feux de l'amour. Après une belle idylle qui a duré deux ans, ils annoncent leur rupture en mars 2018. L'homme d'affaires menait une double vie comme l'a confié la jeune femme dans l'épisode des Marseillais VS le reste du monde du 18 novembre 2019 : "Tu as été le premier à me trahir. Tu m'as humiliée. Tu m'as menti pendant deux ans. Tu étais marié derrière mon dos. Tu m'as caché ta double vie avec tes enfants. Et tu es venu me donner des leçons. Tu m'as fait du mal. Tu m'as brisé le coeur."

Alors qu'ils s'étaient quittés en mauvais termes du tournage de l'émission de W9, Milla et Mujdat se sont retrouvés grâce aux Princes et princesses de l'amour. Dans les épisodes diffusés la semaine passée, les téléspectateurs ont une fois de plus pu voir "le mec à Milla" débarquer. La belle brune de 30 ans avait encore des sentiments pour lui et a donc souhaité le faire venir dans l'espoir de régler leurs différends. Et cette fois, ils ont réussi à se réconcilier.

Mujdat a même fait sa demande en mariage dans l'épisode du 6 janvier 2020. Devant tous les candidats, il lui a fait une belle déclaration d'amour. Sans surprise, Milla a accepté et elle est donc aujourd'hui fiancée. Depuis la fin du tournage, les futurs mariés filent toujours le parfait amour. Pour preuve, la candidate de télé-réalité a partagé de nouvelles photos en compagnie de sa moitié, sur Instagram, hier soir. On peut les découvrir à Paris, avec la tour Eiffel en fond. La brunette tient une petite pancarte sur laquelle on peut lire "j'ai dit oui". "Quatre mois d'attente pour vous partager ce moment gravé à jamais ! Voilà nous y sommes ! J'ai encore versé une larme ce soir devant l'épisode et je suis heureuse de pouvoir partager cela avec vous ! Vous qui m'avez vue grandir (sentimentalement). (...) Je souhaite à tous de trouver l'amour mais surtout, le bonheur. (...) Je t'aime mon amour, le meilleur reste à venir. Merci à toi pour cette magnifique surprise, merci à tous ceux qui ont participé à la préparation et merci à vous", a-t-elle écrit en légende. Elle en a également profité pour dévoiler sa belle bague de fiançailles.

Toutes nos félicitations au couple.