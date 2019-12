Milla Jasmine : "Y a le mec à Milla"... Le buzz en trois faits étonnants

Énooooorme drama dans Les Marseillais VS Le reste du monde, sur W9. À l'issue de l'épisode du 15 novembre 2019, Mujdat a fait son arrivée dans la villa. L'homme d'affaires, qui n'avait jamais fait de télé-réalité jusqu'ici, s'est présenté en tant que "mec à Milla". Le hic ? Sa soi-disant chère et tendre s'était entre-temps mise en couple quelques jours plus tôt avec l'habitant du Sud de la France Nacca. Sa venue a donc fait l'effet d'une bombe auprès des candidats, mais également auprès du public.

Après avoir découvert que Mujdat était présent, le "roi des problèmes" Julien Tanti n'a pu s'empêcher de hurler "Y a le mec à Milla" dans toute la maison. Une phrase et une séquence largement reprises sur les réseaux sociaux. Mais pas seulement ! Des détenus, impatients de le voir intégrer l'aventure car son arrivée était teasée dans la bande-annonce, n'ont pas manqué de filmer une télévision afin de capturer la séquence. Une vidéo qui a fait le tour de Twitter. "C'est chaud", "Y a le mec a Milla", peut-on entendre hurler des prisonniers.