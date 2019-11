Milla Jasmine : Attaquée après avoir dévoilé son (énorme) salaire d'influenceuse

Invitée de TPMP vendredi 15 novembre 2019, Milla Jasmine a révélé le salaire qu'elle touchait pour ses placements de produits. La chérie de Mujdat Saglam a ainsi déclaré que les sommes énormes qu'on lui proposait tournaient "entre 20 000 et 50 000 euros par mois". Effarés, les chroniqueurs restent sans voix. L'animateur Matthieu Delormeau a même dû calmer les invités présents sur son plateau, "légèrement" révoltés par ce business.

La candidate de télé-réalité s'explique : "Mais on parle de chiffre d'affaires d'une entreprise. (...) Ce n'est pas ce que je mets dans ma poche tous les mois. Mais effectivement, je gagne bien mieux aujourd'hui que lorsque j'étais danseuse." Avant de poursuivre : "C'est un métier : aujourd'hui, le monde a évolué et ce sont ces gens-là qui font vendre de la pub."

Tiens, voilà un clone de Kim Kardashian

Catherine Rambert en profite pour dire à Milla : "Vous avouez que vous ne savez pas pourquoi vous plaisez plus que les autres. Ce qui pour moi va peut-être signer la fin de votre business. (...) Quand je vous ai vue sur Instagram, je me suis dit : 'Tiens, voilà un clone de Kim Kardashian.' Alors à part être ça, qu'est-ce que ça sera ?" Milla tente alors de se défendre et réplique simplement : "Je suis moi-même".

Suivie par plus de 2,2 millions de personnes sur Instagram, la candidate de télé-réalité est ensuite interrogée par les chroniqueurs sur les raisons de son succès. Elle répond : "Est-ce qu'il y a un secret ? Je ne sais pas. Il faut être constant sur les réseaux sociaux, et faut accepter de donner à son public. Je suis issue de télé-réalité, c'est un autre concept, j'ai une chaîne YouTube, j'ai accepté de montrer toute ma vie sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que j'aurais eu tant de succès si je n'avais pas fait de télé-réalité. Mais ça ne fait pas tout, ça donne de la visibilité, de la lumière, mais il faut s'en servir. J'ai créé des marques, j'ai fait des collaborations, j'avais une émission à moi..." Des explications qui n'ont pas convaincu tous les invités sur le plateau de C8...