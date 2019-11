Milla Jasmine en couple face à Mélanie Dedigama et Julia Paredes

Le 6 novembre 2019 était un grand jour pour Sam Zirah. Le youtubeur a sorti son livre Pour devenir qui je suis. Il y raconte son parcours et y fait des révélations sur les coulisses de la télé-réalité et de sa chaîne YouTube. À cette occasion, il a organisé une soirée le 5 novembre 2019, à la Villa Beaumarchais à Paris, et a convié de nombreuses personnalités. Il a d'ailleurs pris le temps de poser avec chacune d'elles !

Sam Zirah a pu compter sur la présence de la gagnante de Secret Story 6 Nadège Lacroix. Les anciens habitants de la Maison des Secrets Barbara Opsomer, Mélanie Dedigama (Secret Story 11) et Sacha Buyse (Secret Story 8) étaient également de la partie. Les deux jeunes femmes étaient divines en combinaison noire et le jeune homme a opté pour un costume vert kaki et marron. Du côté des candidats de télé-réalité, on peut aussi découvrir la jeune maman Julia Paredes (Friends Trip), les candidats des Anges 11 Kentin et Nathanya, Bruno Monroe (Les Anges 4), Sarah Martins (Les Anges 10), Kevin Miranda (Les Anges 3), Sabrina (Les Princes de l'amour), Linda (Le Bachelor), Melody Perez (La Revanche des ex), Thibault Morgado (Les Princes), Bruno (L'Île de la Tentation), Jennyfer Chachat et Vincent Kheng de The Island, Emma (10 Couples parfaits 3) et Siham Bengoua (La Villa). Sans oublier Milla Jasmine (Les Marseillais VS Le Reste du monde), venue accompagnée de son compagnon Mujdat Saglam.

Des influenceurs et youtubeurs ont également accepté l'invitation de Sam Zirah : Sparkdise, Honey Shay, Assia Vidéos, Cara St-Germain, Roxane et Alizée, Horia, Charles Fast Good Cuisine, EmmyMakeUpPro, Shera Kerienski, Sirine Jne. Les animateurs Hedia Charni et Maxime Guény ont pris la pose avec le youtubeur, tout comme les actrices Laura Genovino, Déborah Grunwaldet Alexia Chardard, le chanteur Ya Levis, Myriam Rayyad et Sophie Vouzelaud avec son mari Fabien.

Pour le soutenir, il a pu compter sur ses parents, ainsi que sur sa cousine Marion.