Milla Jasmine et Mujdat, la rupture : annonce surprise et messages effacés...

Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas : Milla Jasmine et "le mec à Milla", c'est-à-dire Mujdat, ont rompu ! La jolie brune a fait cette annonce sur Instagram le 16 juillet 2020 avant d'effacer une partie des messages...

En story de son compte, la star des Marseillais a publié deux phrases qui ont fait l'effet d'une bombe : "Officiellement célibataire. Vaut mieux être seule que mal accompagnée." Des propos vite supprimés, mais que les fans de la star ont immortalisés pour les reposter, notamment sur Twitter. Milla Jasmine a-t-elle regretté cette annonce ? Est-ce une rupture express ou un coup de buzz comme certains le pensent ? Impossible de le dire. En revanche, on peut encore lire la phrase suivante : "Rien de pire que les gens qui restent avec vous par intérêt." Des mots qui sont peut-être dédiés à son ex-compagnon.

Si cette annonce a de quoi choquer, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que le couple se sépare. Après une première romance qui a duré deux ans, ils avaient annoncé leur rupture en mars 2018. La raison ? Mujdat menait une double vie. Humiliée, Milla Jasmine l'avait retrouvé grâce aux Princes et princesses de l'amour.

C'était donc reparti pour un tour et ils s'étaient même fiancés au début de l'année 2020. "J'ai dit oui. Quatre mois d'attente pour vous partager ce moment gravé à jamais ! Voilà, nous y sommes ! J'ai encore versé une larme ce soir devant l'épisode [Mujdat avait fait sa demande lors du tournage de la télé-réalité, NDLR] et je suis heureuse de pouvoir partager cela avec vous ! Vous qui m'avez vue grandir (sentimentalement). (...) Je souhaite à tous de trouver l'amour, mais surtout, le bonheur. (...) Je t'aime mon amour, le meilleur reste à venir. Merci à toi pour cette magnifique surprise, merci à tous ceux qui ont participé à la préparation et merci à vous", avait-elle écrit sur Instagram. Elle avait aussi dévoilé sa bague de fiançailles.

Le mariage était prévu pour dans quelques mois. Quel suspense !