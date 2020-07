Milla Jasmine et Mujdat, la rupture : choquée et déçue, elle s'exprime enfin

C'est officiel, Milla Jasmine et Mujdat ont une nouvelle fois rompu. Le 16 juillet 2020, la candidate de la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde s'est exprimée sur leur séparation, sur Snapchat.

La belle brune de 31 ans a enflammé les réseaux sociaux hier en postant : "Officiellement célibataire. Vaut mieux être seule que mal accompagnée." Des propos vite supprimés, mais que ses fans ont eu le temps de voir. Certains se sont demandé pour quelle raison Milla Jasmine avait finalement retiré son message. Une réponse à laquelle la candidate de télé-réalité a rapidement répondu.

"J'ai passé ma journée en interview. Je pense que ce n'est pas plus mal compte tenu de la situation. Ça m'occupe l'esprit. Je ne suis même plus énervée, mais je suis blessée, je suis très déçue. Je n'ai même pas envie de m'exprimer, j'ai horreur de m'afficher sur les réseaux sociaux. Mais je pense que j'étais tellement choquée et énervée que c'était plus fort que moi. J'étais dans cette aventure [Les Marseillais VS Le Reste du monde, NDLR] depuis longtemps, donc beaucoup de choses sont décuplées quand on en sort. Je n'ai pas envie de donner plus de crédit à ma déception et ma colère. (...) La vérité finit toujours par se savoir", a confié Milla Jasmine.

En revanche, ils savent pour quelle raison Milla Jasmine et Mujdat ont rompu une première fois en 2018. L'homme d'affaires menait une double vie comme l'avait confié la jeune femme dans un épisode des Marseillais VS Le Reste du monde en novembre 2019 : "Tu as été le premier à me trahir. Tu m'as humiliée. Tu m'as menti pendant deux ans. Tu étais marié derrière mon dos. Tu m'as caché ta double vie avec tes enfants. Et tu es venu me donner des leçons. Tu m'as fait du mal. Tu m'as brisé le coeur." Ils s'étaient finalement retrouvés et même fiancés lors de la dernière saison des Princes et princesses de l'amour. Malheureusement, l'amour n'est pas toujorus plus fort que tout.