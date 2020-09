Les Marseillais VS Le Reste du monde : Milla Jasmine, "un fantôme", tacle le montage

Les aventures des Marseillais VS Le Reste du monde continuent de déchaîner les passions, réunissant chaque soir près de 900 000 personnes devant leur écran. Le casting de cette année n'y est pas pour rien avec les retours de Jessica Thivenin ou encore Mélanie Da Cruz dans le milieu de la télé-réalité. Il y en a une, en revanche, qui passe quelque peu inaperçue, c'est Milla Jasmine. En effet, candidate emblématique du programme de W9, la jolie brune n'est pas du tout satisfaite du montage de l'émission.

Sur Snapchat lundi 28 septembre 2020, elle a fait part de sa déception en constatant qu'elle était tout bonnement mise de côté en comparaison à ses camarades. "Je vais en profiter pour parler des Marseillais contre le reste du Monde. Émission à laquelle j'ai participé, même si on ne dirait pas, puisque clairement, je suis devenue un fantôme", a-t-elle lancé, acerbe. Et de s'en prendre aux responsables des épisodes diffusés : "Alors je ne sais pas si, au moment du montage, la personne avait une dent contre moi et du coup a décidé de tout jeter à la poubelle. J'avoue que je suis assez surprise, étonnée, dans l'incompréhension la plus totale. Pourtant j'étais bien là, il s'est passé énormément de choses." Vraisemblablement vexée, Milla en vient à regretter de ne pas être "restée un petit peu plus longtemps dans (sa) chambre à dormir ou à manger dans la cuisine".

Je suis choquée

C'est notamment l'épisode du jour qui l'a fait grincer des dents. Un épisode important à ses yeux, au cours duquel on ne l'a presque pas vue. "C'est vrai que je suis un petit peu choquée. Et ce n'est pas en mode je suis vénère parce qu'on ne me voit pas, mais parce que ce jour-là il s'est passé quelque chose et que ça a été mis à la poubelle. À la fameuse soirée guinguette, Maeva et moi, on a une discussion où on se réconcilie et ça, ça a été mis à la poubelle", déplore-t-elle.

Qu'elle se rassure, Milla sera certainement très prochainement au coeur de toutes les attentions, lorsque son désormais ex, Mujdat, fera son arrivée dans la villa. De nombreux clashs sont attendus, de quoi lui redonner un peu de lumière...