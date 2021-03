Jessica Aidi (Les Marseillais) : Bientôt le mariage avec Marco Verratti... et des enfants !

Dans Les Marseillais à Dubaï, Jessica Aidi défie la bande à Julien Tanti dans des jobs uniques ! En réalité, elle planche sur une autre mission : les préparatifs de son mariage avec Marco Verratti. Elle révèle également que le footballeur, déjà papa de deux enfants, souhaite en avoir d'autres.

Jessica Aidi s'est entretenue avec Gala. Elle y a évidemment raconté son expérience de bookeuse dans Les Marseillais à Dubaï, mais aussi sa relation avec Marco Verratti. Les amoureux se sont fiancés en décembre 2020 et pensent désormais au mariage. "On espère pouvoir l'organiser en 2021 si les conditions sanitaires évidemment nous le permettent", confie la bombe.

Après le mariage, auquel devraient assister les célèbres amis du couple (Neymar, Kylian Mbappé, le top model Cindy Bruna, etc)... les enfants ! Marco Verratti en a déjà deux, deux fils prénommés Tommaso et Andrea, nés de sa première union avec Laura Zazzara. Le footballeur italien de 28 ans, et milieu de terrain du PSG, souhaite aussi en avoir avec Jessica : "Marco a envie d'avoir d'autres enfants. Moi aussi. Je m'entends extrêmement bien avec ses deux fils. Tommaso et Andrea sont aussi gentils que leur papa. De vrais nounours... Je ne pensais pas qu'on allait si vite s'attacher. Et ça se passe très bien aussi avec la maman des petits, ce qui est primordial."