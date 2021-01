Marco Verratti (PSG) : Sa fiancée Jessica Aidi raconte sa demande en mariage

Jessica s'est entretenue avec Le Parisien en duplex de Dubaï, où elle a participé au tournage de la nouvelle saison des Marseillais. Ce nouveau déplacement l'a éloignée de son fiancé Marco Verratti. Elle ne se plaint pas pour autant de la distance, devenue une habitude.

"Lui a un emploi du temps très serré et, moi, quand je pars, ce n'est pas pour plusieurs mois. Et puis quand notre histoire a débuté, je vivais à New York, je faisais des allers-retours réguliers... finalement, on est un peu habitués, confie Jessica Aidi. Ce qui est difficile, c'est de devoir se séparer là, après un an de confinement. On avait un peu oublié la sensation que ça faisait d'être loin l'un de l'autre. Mais on prend le bon côté des choses, ça stimule un peu le manque, c'est bénéfique pour lui comme pour moi."

Dans Les Marseillais, Jessica se mesurera à la bande de Julien Tanti, Greg Yega (dit "Bebew") et Paga (de son vrai nom Anthony Paggini Neuron). Ces derniers ont l'habitude de complimenter leurs invités féminines et presque de les séduire. Heureusement, "Marco n'est pas du tout jaloux" ! "La chance que j'ai eue, c'est qu'ils (NDLR : les Marseillais) m'ont reconnue. Ils savaient que j'étais en couple et avec qui. Cela a un peu posé les limites, ajoute Jessica Aidi. Mais on connaît l'exubérance des Marseillais, j'ai le droit à quelques compliments et autres remarques. Mais toujours dans le respect. C'est très appréciable."