Les Marseillais : Un candidat "craque" et fonce aux urgences, "j'avais envie de les insulter"

Le tournage de la prochaine saison des Marseillais de W9 bat son plein. C'est à Dubaï que Benjamin Samat, Kevin Guedj, Carla Moreau, Jessica Thivenin, Thibault Garcia, Manon Tanti, Maeva Ghennam – désormais toutes les deux négatives à la Covid-19 – ou encore leur bookeuse Jessica Aidi, future épouse du footballeur du PSG Marco Verratti enregistrent cette dixième saison. Alors qu'ils s'éclatent dans la ville de la démesure, un de leur ancien camarade file direction les urgences !

Kevin Zampa, révélé dans L'île de la tentation en 2019, a participé la même année à La Villa des coeur brisés. Enfin, c'est en 2020 qu'il rejoint le casting des Marseillais VS Le Reste du monde. Pas de tournage à Dubaï pour lui mais un aller pour l'hôpital de Lille. "Je craque, je prends la direction de l'hôpital, je n'en ai plus rien à cirer. J'ai tout essayé... Le docteur, les bougies, les gouttes, les sprays... Je suis toujours sourd. Je n'en peux plus. Je n'entends rien", lance en story sur Instagram le brun accusé de violences conjugales par son ex-compagne Molie.

Kevin Zampa sourd : "J'ai tout essayé..."

Finalement, quelques heures plus tard, Kevin Zampa donne de ses nouvelles. "Je sors du CHU Oscar Lambret à Lille, ils m'ont fait attendre deux heures pour rien. Comment j'ai la haine ! Ils me disent que sous prétexte que c'est un bouchon d'oreille, ce n'est pas considéré comme une urgence", confie le candidat de télé-réalité. Plus encore, le personnel médical lui indique ne pas avoir de solution pour sa surdité... et lui conseille de prendre rendez-vous chez un ORL, dans un autre service. "Consulter un médecin, je l'ai déjà fait. J'avais envie de les insulter. Heureusement qu'elle était très gentille la fille de l'accueil", s'énerve-t-il.

Finalement, Kevin Zampa a fini à la pharmacie... Sur une image partagée après son explication, les internautes peuvent découvrir un spray auriculaire ainsi que deux boîtes de bougies d'oreilles, préconisées pour "l'hygiène". "Jamais mieux servi que par soi-même", lance-t-il. Pas sûr que cela suffise à lui rendre l'ouïe...