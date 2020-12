Les Marseillais : Un candidat accusé de violences conjugales par son ex

Nouveau scandale dans le monde de la télé-réalité.

Alors que Jazz s'est retirée des réseaux sociaux après que Maeva Ghennam a balancé les tromperies de Laurent Correia, c'est désormais une affaire de violences conjugales supposées qui secoue le milieu. Kevin Zampa, aperçu dans L'île de la tentation, La Villa des coeurs brisés et plus récemment Les Marseillais VS Le Reste du monde, aurait levé la main sur son ex-compagne Molie, elle aussi candidate de télé-réalité.

La jeune femme, qui avait participé à L'île de la tentation en couple avec Kevin, balance de graves accusations sur son compte Instagram. "Tu as dit à Emma que j'étais une timp' alors que la grosse pute dans l'histoire, c'est toi, lâche Molie, très énervée. Le mec qui frappe les filles, qui m'a perforé un tympan ! Il lui a dit que j'avais des problèmes psychologiques. En réalité, il préparait son coup si jamais je disais qu'il avait levé la main sur moi au nouvel an."

Kevin Zampa violent envers son ex Molie ? Crachat et coups de poing évoqués

C'est alors le soir du 31 décembre que Kevin Zampa se serait montré violent envers la jolie belge de 26 ans. La jeune femme apprend que son amoureux est en boîte de nuit et, furieuse, elle fonce en voiture le rejoindre. Dans le véhicule, tout aurait basculé. "Il se met à mal me parler sous alcool. Tout d'un coup, il me dit : 'Ferme ta gueule', avec un accent marseillais tellement il n'a pas de personnalité. Là, il m'a enchaînée une droite, raconte Molie. Je lui remets un coup alors que je conduis. Et là, il m'a remis une deuxième patate, comme si j'étais un homme. J'étais en état de choc. Ce gros poulet m'a ensuite craché dessus."

Peu après, lors de sa visite médicale avant un tournage, elle aurait appris avoir le tympan perforé à cause d'un choc. "C'était les pêches de Kevin, mais je n'avais jamais rien dit", regrette-t-elle. Aujourd'hui, Molie qualifie son ex de "malade mental", "pervers narcissique". Plus encore, la belle assure que son ex-compagnon n'en était à ce moment-là pas à son premier coup. Il l'aurait déjà "violentée" et même "étranglée à cause des piqûres qu'il se faisait pour faire le musclé".

Pour l'heure, Kevin Zampa n'a pas réagi à ces accusations.