Les Marseillais : Des relations sexuelles entre Booba et une candidate, elle assume et raconte

Il y a bien des années, en 2015, un scandale éclatait. Booba avait eu une aventure avec une mineure prénommée Inès. Aujourd'hui, cette jeune femme est connue ! En février 2020, elle a été aperçue dans la saison 3 des Princes et Princesses de l'amour puis en juillet de la même année, celle qui se fait désormais appeler Inès Sberro a participé aux Marseillais VS Le Reste du monde. Interviewée par Sam Zirah, la jolie brune revient sur son idylle avec Booba.

Inès Sberro "ridicule" après le scandale, elle s'explique

"J'ai connu Booba en 2014, j'avais 16 ans, lance la candidate de télé-réalité. Je n'en parlais pas du tout, je ne me montrais absolument pas. Et il y a eu un soir où je me suis dit : 'Mais quand même ! Je suis une petite meuf de Nancy, je n'ai rien à voir avec tout ça, je ne suis pas une bimbo refaite avec des grosses fesses et pourtant ce genre de personne a posé son regard sur moi'. Donc je ne sais pas, j'ai eu envie de le partager, de le dire, de le montrer. Je me suis sentie valorisée."

Un an plus tard, alors qu'elle passait la soirée avec le rappeur, Inès Sberro craque et partage sur Snapchat des instants volés avec son célèbre amant. "Quand je revois ça, je me trouve ridicule. Parce qu'en fait je pense que les choses comme ça il faut les garder pour soi tout simplement. Je pense que ça ne regarde personne. Déjà parce que la personne en face de moi a une vie privée, une vie intime donc je dois respecter sa vie privée, regrette celle qui a séduit Paga, figure phare des Marseillais de W9. Et pour moi aussi. Je trouve ça ridicule de se vanter de ça. Ça reste une personne comme une autre."

Inès Sberro et Booba : une histoire de sexe, rien de plus

Et la belle de mettre les choses au clair : entre Booba et Inès Sberro, il y a bien eu relations sexuelles. "On a couché ensemble à l'époque. C'était réparti sur deux, trois ans", se souvient-elle. Du sexe, et rien de plus. "Je le trouvais hyper beau, très attirant. Moi, pour lui, j'étais une fille parmi d'autres. Je n'étais pas amoureuse. Je n'ai pas développé de sentiments parce que je savais que ça ne marcherait pas, lance-t-elle. Il n'y avait pas vraiment de relation. Il n'y a pas eu de couple du tout, vraiment pas. Mais il y avait des soirées partagées de temps en temps."

Enfin, Inès Sberro précise que "tout ça s'est passé à une semaine d'avoir mes 18 ans". "Booba est une personne très intelligente, très respectueuse, très gentille. Je pense que ce n'est pas quelqu'un de méchant, il est bienveillant", poursuit-elle à propos de l'interprète de Garde la pêche, lourdement taclé par son rival Rohff après le scandale.