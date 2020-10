Booba : Cette nuit torride avec une candidate de télé-réalité mineure refait surface

Booba ne s'en cache pas, c'est un séducteur. Le rappeur aime plaire. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il fricote avec une jeune mineure aujourd'hui devenue candidate de télé-réalité ! Une affaire qui avait fait grand bruit en 2015 et qui refait surface en 2020, alors que l'ancienne maîtresse de l'interprète du tube Garde la pêche était cette année à l'affiche des Marseillais VS Le Reste du monde saison 5 sur W9.

Il s'agit d'Inès Sberro. La jolie brune a déjà été aperçue sur le petit écran en février 2020. Dans la saison 3 des Princes et Princesses de l'amour (W9), elle avait tenté de séduire Julien Bert. Les deux candidats de télé-réalité avaient même échangé quelques bisous devant les caméras. Puis, en juillet dernier, sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du monde, Inès Sberro s'est rapprochée de Paga, célèbre figure de l'émission de télé-réalité. Lors d'une balade en bateau, ils se sont montrés très intimes mais finalement, la relation n'a pas été plus loin.

Ines Sberro, ex-maîtresse de Booba

Avant de jeter son dévolu sur Julien Bert et Paga, la jeune femme de 23 ans était tombée sous le charme de Booba. En juin 2015, le rappeur qui habite à Miami était de passage en France. Après avoir passé la soirée en boîte de nuit et bien accompagné, il avait fini à l'hôtel avec la jeune Inès, 17 ans à l'époque. C'est sur Snapchat que la brunette avait partagé des photos de leur moment à deux, citant précisément "B2O". Allongée sur un lit, elle avait également mis en avant la main tatouée du célèbre rappeur...

Alors que la polémique prenait de l'ampleur, Inès Sberro avait nié les faits sur Twitter. "Il ne s'est rien passé. C'est faux. N'en faites pas toute une affaire, c'était une soirée boîte", écrivait-elle. Un tweet aujourd'hui supprimé.

De son côté, Booba, qui était à l'époque en couple avec Patricia Vinces, la mère de ses deux enfants Luna et Omar, ne s'était pas exprimé sur le sujet. Mais ses camarades rappeurs n'avaient pas manqué de saisir l'occasion pour le tacler. La Fouine, avec qui il était en clash, y était ainsi allé de son petit commentaire, qualifiant Booba de "pointeur". Des faits qui restent évidemment à prouver...