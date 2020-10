Booba accusé d'être un "prédateur sexuel" par Rohff, il révèle une aventure avec Demdem

Toujours prêt à émoustiller Booba lorsque l'occasion s'y prête, Rohff n'a pas hésité à le tacler suite aux récentes révélations prêtant une relation au duc de Boulogne avec Inès Sberro. Soupçonné d'avoir eu une aventure d'une nuit avec la candidate de télé-réalité en juin 2015, alors qu'elle était âgée de 16 ans, l'interprète du titre Scarface est actuellement vilipendé sur les réseaux sociaux et taxé de prédateur sexuel (il avait 39 ans à l'époque). Bien sûr, la perche était trop grande pour Rohff qui a vite insulté et provoqué Booba dans ses stories Instagram le surnommant même Erk'Elie (en référence au chanteurR Kelly accusé à de nombreuses reprises de pédophilie). "Zookbaleprédateur. Surveillez les sorties de collège, lycée et école primaire ! [...] laisse Wejdene tranquille [...] Soigne-toi reste pas comme ça !" a par exemple écrit l'interprète du titre 5.9.1.

T'es juste jaloux

Toujours très en forme quand il s'agit de clasher, Booba a bien évidemment rapidement répondu à son cher et tendre Rohff. Sur Instagram, il écrit : "Donc : Les faits sont que je n'ai jamais détourné aucune mineure ni jamais violé personne mon petit Housni.(...) T'es juste bon à braquer ton p'tit frère, battre tes femmes même enceinte et massacrer des jeunes innocents." Booba a également affirmé que Rohff était sorti avec la femme de Gims, Demdem, par le passé. Sur sa publication, on découvre ainsi une photographie d'Ines Sberro sur laquelle Booba écrit : "Rohff t'es juste jaloux parce qu'elle éteint Damba un milliard de fois. La Ducance c la Ducance c tout !" (Damba faisant référence à Demdem, puisque son vrai nom est Adja Damba).

Inès Sberro, candidate de l'émission Les Marseillais vs le Reste du monde 5, et Demdem n'ont, pour le moment pas, réagi au clash...