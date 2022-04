Lionel Messi et Antonela Roccuzzo : Soirée entre couples avec leurs 'amis' du PSG

Les dernières semaines ont un avant-goût de vacances pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Après la grosse désillusion en Ligue des champions et la terrible défaite face au Real Madrid de Karim Benzema, les joueurs parisiens n'ont plus vraiment d'objectifs. Eliminés en Coupe de France, il ne leur reste plus que le championnat et avec plus de 10 points d'avance sur le rival marseillais, le titre ne devrait pas leur échapper. Malgré les superbes performances de Mbappé et Neymar sur les derniers matchs, la saison est donc complètement ratée pour les parisiens, mais cela ne semble pas les empêcher de vivre et de passer du bon temps en dehors des terrains.

Connu pour sa colonie hispanique, le club de la capitale dispose d'un groupe uni de joueurs venant d'Argentine et d'Espagne et ces derniers s'entendent à merveille, comme on a encore pu le constater hier. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain Leandro Paredes a publié une belle photo il y a quelques heures et sur laquelle on peut voir une partie de l'effectif parisien réuni pour ce qui avait l'air d'être une belle soirée. Sur la photo, on peut voir notamment la nouvelle star du club, Lionel Messi. Très classe en costume noir, il est accompagné de sa femme, Antonela Roccuzzo, mais leurs trois enfants doivent être restés à la maison.

Soirée à 8 dans un superbe endroit

Ce n'est pas tout puisque les deux argentins du PSG sont accompagnés d'un troisième compatriote, Angel Di Maria. L'ailier de 34 ans est lui aussi venu avec sa femme Jorgelina, tout comme le quatrième joueur présent, Ander Herrera. Après ses soucis des derniers mois, l'Espagnol de 32 ans semble avoir retrouvé le sourire au côté de sa femme, Isabel. Une belle soirée dans un lieu dont ils n'ont pas révélé le nom, mais qui a l'air particulièrement chic. "Amigos", ajoute simplement Leandro Paredes en commentaire de la publication, preuve que l'attente est toujours aussi bonne au sein du club.