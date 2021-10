Ander Herrera volé au Bois de Boulogne : une prostituée révèle des détails

"On ne rentre pas dans une voiture de force comme ça. On ne s'arrête pas dans le Bois en pleine nuit avec une voiture hors de prix sans vouloir consommer", a-t-elle avancé. Elle a également révélé que les joueurs du PSG sont assurés et savent qu'il faut éviter le Bois de Boulogne.

"Il y a des sportifs du Parc qui sont venus me voir un jour et m'ont dit 'tu sais, on n'est pas censé être là parce qu'on a une assurance qui nous couvrent du Parc jusqu'à chez nous. Si on passe par le Bois de Boulogne et qu'ils nous arrivent quelque chose, on n'est pas assuré. Donc s'il est passé par le Bois, c'est pour quelque chose de précis, a-t-elle lancé.