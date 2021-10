PSG : Un joueur se fait voler ses affaires par un travesti du Bois de Boulogne

Il se passe tous les jours quelque chose avec le Paris Saint-Germain. Que ce soit sur le terrain avec des résultats pas toujours à la hauteur - malgré l'arrivée de stars internationales comme Lionel Messi et Sergio Ramos - ou bien en dehors avec la folle histoire entre Wanda Nara et son mari Mauro Icardi. Le club de la capitale polarise l'attention des médias et des observateurs du monde entier, mais parfois les problèmes peuvent également arriver lorsque les joueurs circulent à bord de leurs voitures.

Comme nous l'apprend Le Point ce mercredi 27 octobre 2021, un footballeur international du PSG a vécu une situation pour le moins contrariante hier en début de soirée. Selon leurs informations, le joueur en question était tranquillement à bord de sa voiture, se rendant à son domicile situé dans les Hauts-de-Seine, lorsqu'il a été victime d'une personne malintentionnée. Alors qu'il est arrêté au feu rouge allée de la Reine-Marguerite, en plein 16ème arrondissement, au niveau du Bois de Boulogne, un travesti est entré dans son véhicule sans que le joueur ne s'en aperçoive, comme il l'a raconté aux policiers après coup.

Après être entré par effraction dans le véhicule du joueur parisien, le travesti aurait subtilisé son téléphone ainsi que son portefeuille, à l'intérieur duquel se trouvait la somme de 200 euros. Après avoir roulé ensemble pendant plusieurs minutes, le malfaiteur aurait proposé au joueur de lui rendre son téléphone s'il le déposait à l'endroit où il est monté. Après d'intenses négociations avec son agresseur, le Parisien aurait réussi à récupérer son téléphone en échange des 200 euros qui se trouvaient dans son portefeuille. Suite au témoignage du footballeur, les policiers ont tenté de retrouver le travesti, qui tenait un objet dans sa main pouvant servir d'arme, selon les dires du sportif.

Si aucun nom n'a encore filtré, il est certain que le joueur en question a dû être marqué par cette histoire pour le moins rocambolesque.