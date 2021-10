Mauro Icardi : Le message très fort de sa femme Wanda Nara, qui dévoile de nouveaux éléments

Le Paris Saint-Germain se compose de stars plus grandes les unes que les autres. Le club de la capitale a encore fait venir Lionel Messi et Sergio Ramos cet été, mais ces dernières semaines, il y a un joueur qui fait bien plus parler de lui que tous les autres réunis : Mauro Icardi. L'attaquant argentin de 28 ans n'en finit plus de faire les gros titres depuis que lui et sa femme, Wanda Nara, sont au coeur de sérieuses disputes conjugales, partagées sur les réseaux sociaux. Après un match anodin au Parc des Princes, la belle blonde de 34 ans a décidé de partir subitement pour rejoindre Milan, l'ancienne ville d'attache du couple.

Tandis que Wanda semblait plus qu'heureuse de retrouver sa liberté, Mauro Icardi lui faisait une cour assidue sur Instagram en multipliant les mots doux et les petites attentions. Après une période de troubles, il semblerait que la réconciliation ait été actée hier dans la journée par la sulfureuse mère de quatre enfants. Dans un long message posté sur Instagram, cette dernière a expliqué avec transparence les détails de cette affaire. "J'ai été très blessée par ce qu'il s'est passé. Chaque jour, je demandais le divorce à Mauro. Quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière, il m'a dit que nous ne pouvions pas continuer comme ça, que si la séparation était le seul moyen de mettre fin à tant de douleur, alors nous devrions le faire", raconte-t-elle.

Prêt à accepter toutes les conditions d'un divorce malgré son amour pour sa femme, Mauro Icardi va tenter un dernier coup de poker. "Le lendemain, il m'a écrit une lettre comme personne ne m'avait jamais écrit : 'Je t'ai tout donné et tu as tout, j'espère que tu pourras être heureuse car cela me rendrait heureux'. Là j'ai réalisé quelque chose : qu'en possédant tout, je n'ai rien si je ne suis pas avec lui", dévoile Wanda Nara dans cette publication likée plus d'1,4 millions de fois.