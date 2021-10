Wanda Nara publie une photo qui va faire très mal à son mari, Mauro Icardi !

Si le Paris Saint-Germain a réussi à battre Angers au terme d'un match poussif, ce n'est clairement pas l'évènement marquant du côté de la capitale ces derniers jours. Après avoir pris part au match de son équipe vendredi soir, Mauro Icardi a fait la Une des médias tout le week-end. L'Argentin de 28 ans a été contraint de quitter ses coéquipiers et la capitale pour partir en direction de Milan y retrouver sa femme et agente, Wanda Nara. La bomba latina a décidé de quitter son mari en emmenant leurs deux filles, Francesca (née en janvier 2015) et Isabella (née en octobre 2016) en Italie.

Alors qu'on pouvait penser que les deux amoureux s'étaient réconciliés dimanche à la vue des photos postées par Mauro Icardi, il semblerait bien que du côté de Wanda Nara, l'affaire soit entendue. Dans une story publiées il y a seulement quelques heures, l'ancien mannequin de 34 ans, très suivie sur Instagram avec plus de 8,6 millions d'abonnés, a laissé entendre qu'elle était de nouveau une femme libre. Si elle commence par écrire en gros "Bonne journée", sur la photo qu'elle a prise, il y a des éléments bien plus intéressants à prendre en compte. En premier plan, on peut voir la belle main manucurée et totalement nue de la sulfureuse mère de famille et en dessous, elle écrit simplement : "Je préfère ma main sans alliance".

Un véritable coup de poignard pour Mauro Icardi, avec qui elle est mariée depuis mai 2014 ! À côté de son message, elle ajoute un emoji bague, pour bien faire comprendre son subtile message. Alors, après les messages d'espoir du coéquipier de Neymar et Messi, qui laissait penser que Wanda lui avait pardonné, cette nouvelle photo indique plutôt le contraire.

Un feuilleton dont se serait bien passé le club parisien, qui doit se passer de son joueur, parti en Italie et qui n'a clairement pas la tête à son métier. Alors, Wanda et Mauro, toujours ensemble ou séparés ? La suite au prochain numéro...