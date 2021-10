Mauro Icardi et Wanda Nara, la rupture ? Le joueur du PSG tente le tout pour le tout !

C'est un des couples les plus glamours de la capitale depuis plusieurs saisons maintenant. Avec l'arrivée de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain en 2019, le championnat de France a également hérité de sa femme et agente, la sulfureuse Wanda Nara. Si leur histoire a commencé dans le scandale, il semblerait qu'elle était obligée de terminer de la même façon. Durant le week-end, la belle Argentine de 34 ans a fait comprendre sur son compte Instagram qu'elle et son mari, c'en était terminé !

Une véritable bombe médiatique dans l'univers du football et le joueur du PSG a même été autorisé par son club a quitté la séance d'entraînement de dimanche pour s'occuper de sa vie privée. Et visiblement, le joueur de 28 ans n'a pas du tout envie d'être séparé de sa compagne, également mère de ses deux filles, Francesca (née en janvier 2015) et Isabella (née en octobre 2016). Comme il l'a montré sur son compte Instagram où il est suivi par 6,9 millions d'abonnés, Mauro Icardi s'est envolé en direction de Milan où sa femme se trouve.

Une opération de la dernière chance pour l'attaquant parisien qui tente de se rabibocher avec sa compagne après avoir fauté. Sur une story postée dimanche soir, le joueur indique se trouver à Milan, ce qui pourrait laisser penser que la photo postée a été prise dans la journée. Sur le cliché, on peut le voir dans les bras de Wanda Nara, en train de la regarder avec amour. Il ajoute deux coeurs rouge et tague sa femme sur la photo. Le début d'une réconciliation ? Le coéquipier de Messi et Mbappé a également posté une publication à peu près au même moment. "Bonne journée ma belle Wanda", écrit-il pour accompagner deux selfies des tourtereaux et une photo de la belle blonde en compagnie de ses 5 enfants.