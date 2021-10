Lionel Messi et Antonella à un concert : ils évitent une autre star du PSG et sa femme...

Les premières semaines de Lionel Messi au Paris Saint-Germain se passent plutôt bien. Après une arrivée qui a entraîné une frénésie sans précédent pour le club de la capitale, le joueur argentin de 34 ans a mis un peu de temps avant de trouver ses marques sur le terrain et en dehors. Après avoir enfin trouvé un lieu de résidence pour sa femme et ses trois garçons, l'ancien joueur du FC Barcelone a fini par marquer son premier but face à Manchester City mardi dernier. Un bel évènement que le joueur a décidé de célébrer vendredi dernier en se rendant avec Antonela au concert du chanteur colombien, Camilo.

Une soirée dansante qui s'est déroulée à la Cigale à Paris et au cours de laquelle Lionel Messi a pu rencontrer le chanteur, très populaire en Amérique latine, et il n'était d'ailleurs pas tout seul. Ses coéquipiers du PSG, Angel Di Maria et Leandro Paredes l'ont accompagné et ont assisté eux aussi au concert. Camilo était visiblement ravi de la présence des stars argentines du club parisien, puisqu'il n'a pas hésité à poster des photos de leur rencontre. "Quelle soirée on vient de passer à Paris ! Pour mes proches, ce fut une bénédiction de pouvoir compter sur la présence de personnes que nous admirons tant", a notamment écrit le chanteur dans une publication postée samedi et qui a déjà reçu 1,7 millions de likes.