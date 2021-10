Mauro Icardi : Beau message pour sa femme Wanda Nara, tentative désespérée ou vraie réconciliation ?

Mauro Icardi et Wanda Nara font la Une des journaux depuis plusieurs jours maintenant, mais vient-on d'assister au dernier épisode de la sage hier soir ? Le joueur argentin du Paris Saint-Germain et sa femme font partie des couples les plus populaires du football mondial. Arrivé à Paris en 2019, le footballeur de 28 ans est un des rares sportifs à avoir sa femme comme agent. Très présente, la sulfureuse Argentine de 34 ans est très populaire sur les réseaux sociaux et depuis plusieurs jours, tout le monde peut suivre leur embrouille, qui a commencé samedi dernier.

Après être partie à Milan avec ses enfants, Wanda Nara a bien fait comprendre que son histoire avec celui qu'elle a épousé en mai 2014 était sur le point de s'achever. Affichant sa main sans son alliance, elle est apparue heureuse de sa liberté retrouvée. Mais Mauro Icardi ne l'entend pas de cette oreille et le joueur fait tout pour reconquérir sa belle depuis quelques jours. Dernier épisode en date, juste après le match d'hier soir en Ligue des champions contre Leipzig, auquel il n'a pas participé, le joueur a posté une nouvelle publication sur Instagram dans laquelle il semble mettre un terme à cette querelle de couple. "Merci mon amour d'avoir toujours confiance en cette jolie famille. Merci d'être le moteur de nos vies. Je t'aime", écrit-il.

Le seul moyen de guérir, c'est d'obtenir le pardon de ceux que tu as blessés

Pour accompagner son message d'amour, le coéquipier de Neymar et Messi ajoute deux photos de lui et sa femme s'enlaçant dans la rue. Conscient d'avoir fauté, il fait son mea culpa après cette grosse embrouille qui aurait pu lui coûter son mariage. "C'est tellement douloureux de blesser ceux qu'on aime. Le seul moyen de guérir, c'est d'obtenir le pardon de ceux que tu as blessés", conclut-il son message.