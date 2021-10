PSG - Un joueur volé par une prostituée : son identité révélée

C'est une histoire bien complexe et jusqu'ici, le nom du joueur parisien impliqué dans cette affaire n'avait pas encore filtré. On sait bien que l'actualité du PSG est faite de rebondissements quasi quotidiens, entre les problèmes sur le terrain et les nombreuses affaires extra-sportives, on ne s'ennuie jamais avec le club de la capitale. La dernière histoire date du 26 octobre 2021, lorsqu'un des footballeurs du club circulait en voiture le soir près du Bois de Boulogne. Il a alors vu une prostituée rentrer dans son véhicule à son insu pour lui subtiliser son téléphone portable et son porte-feuille.

Si dans un premier temps, les informations du Point évoquaient un travesti, il semble, selon nos confrères de 20 minutes et de Valeurs actuelles, qu'il s'agisse plutôt d'une prostituée. Mais ce n'est pas la seule information sortie par ces deux médias puisqu'ils rapportent que le joueur en question n'est autre qu'Ander Herrera ! Le milieu de terrain espagnol, au club depuis 2019, aurait déposé plainte pour vol selon une source policière.

S'il ne fait pas partie des têtes d'affiche du PSG cette année, le sportif de 32 ans est un titulaire régulier aux côtés de Messi et Neymar. Selon le journaliste Amaury Brelet, Ander Herrera "était arrêté à un feu rouge au Bois de Boulogne, à Paris, mardi soir, quand un individu a ouvert la porte et volé son téléphone". Il confirme également l'information sortie ce matin selon laquelle la prostituée aurait réussi à lui voler 200 euros.

Le joueur parisien était semble-t-il situé sur l'allée de la Reine-Marguerite dans le 16e arrondissement de Paris, en plein Bois de Boulogne donc, lorsque le méfait s'est produit. La police a été appelée aux alentours de 20 h pour intervenir sur place.