Angel Di Maria critiqué : sa femme pousse un coup de gueule et enflamme les réseaux sociaux

C'est une saison qui va laisser des traces au sein du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale avait pourtant réussi un mercato de rêve en faisant venir Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi. Des arrivées qui laissaient espérer aux supporters un avenir radieux, mais force est de constater qu'à la fin de la saison, les Parisiens ont encore manqué leur coup en coupe d'Europe. Éliminés par le Real Madrid de Karim Benzema, ils devront attendre encore une année pour tenter de remporter un trophée tant désiré par les dirigeants qataris et les supporters.

Un constat d'échec qui n'épargne pas les joueurs et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été la cible de nombreuses critiques, à commencer par la star brésilienne Neymar, dont l'hygiène de vie pose problème. Une situation qui touche également l'un des piliers du vestiaire parisien, Angel Di Maria. L'Argentin de 34 ans est au club depuis 2015 et a tout connu avec le PSG. Alors que son contrat se termine en juin prochain, les dirigeants ne lui ont toujours pas proposé de renouvellement de contrat et son aventure pourrait bien se terminer dans quelques semaines.

Jorgelina demande plus de respect pour son mari

Plus vraiment titulaire cette saison, il n'a pas participé à énormément de match et s'est montré assez peu décisif, n'échappant pas aux critiques des supporters et des journalistes. Une situation qui exaspère sa compagne, Jorgelina Cardoso, comme elle l'a exprimé dans sa story Instagram. La mère de deux adorables filles a écrit son message en plusieurs langues pour bien que ce dernier soit entendu. Et il s'avère être très clair : "Un peu plus de reconnaissance pour notre meilleur passeur de l'histoire du club". Elle accompagne son coup de gueule d'une photo de son mari avec le maillot du PSG et Jorgelina se montre très claire, elle souhaite que l'on montre un peu plus de respect à son mari.