Angel Di Maria cambriolé : trois suspects en garde à vue !

Les footballeurs du Paris Saint-Germain sont traités comme des rois dans la capitale française. Outre les salaires démentiels et la ferveur des supporters, la vie des stars du PSG est un véritable rêve éveillé. Mais dans toute cette douceur, il existe quand même quelques contrariétés et notamment une qui est vite devenue récurrente, les cambriolages. Depuis l'arrivée de méga stars, ces méfaits se multiplient, d'Ezequiel Lavezzi en 2014 à Marquinhos plus récemment, les cambrioleurs attendant en général les soirs de match pour s'introduire dans les propriétés des joueurs.

Trois hommes entendus pour deux cambriolages !

En mars dernier, c'est l'Argentin Angel Di Maria qui a été victime d'un cambriolage particulièrement virulent et qui avait nécessité la sortie du joueur en plein match contre Nantes ! Le journal L'Equipe vient de faire des révélations sur l'affaire. Selon nos confrères, trois hommes seraient actuellement entendus par les policiers de la brigade de répression du banditisme (BRB). Âgés de 25 à 30 ans, les trois hommes sont soupçonnés d'être à l'origine du cambriolage chez Angel Di Maria, mais ce n'est pas tout. Ils sont également entendus pour une tentative de cambriolage chez un autre joueur du club de la capitale, l'Allemand Julian Draxler.

C'est dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Nanterre que la BRB a arrêté les trois suspects. Ils sont accusés de "vol", "tentative de vol" et "association de malfaiteurs" et les enquêteurs ont désormais quatre jours pour interroger les trois hommes.

Pour rappel, des membres de la famille d'Angel Di Maria se trouvaient chez lui au moment des faits et c'est sa femme qui a appelé la police. Les cambrioleurs sont tout de même partis avant l'intervention policière avec un butin estimé à 500 000 euros ! L'affaire s'était déroulée le même soir que l'irruption au domicile du capitaine parisien, Marquinhos.