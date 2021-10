Angel Di Maria en larmes : il craque face à ses filles aux couleurs du PSG

En étant invité dans Téléfoot dimanche 24 octobre 2021, Angel Di Maria se s'attendait probablement pas à être amené à parler d'autre chose que de ballon rond. Mais c'était mal connaître le magazine sportif de TF1 qui a réussi à le surprendre et lui tirer quelques larmes qu'il n'a pas pu retenir.

Confortablement installée dans une salle de projection, la star du PSG a découvert le reportage qui avait été soigneusement préparé. Tout débute avec l'intervention de plusieurs supporters qui vantent les talents d'Angel Di Maria et son rôle crucial au sein du collectif parisien. L'Argentin de 33 ans a entamé sa septième saison, compte déjà 88 buts à son actif et 105 passes décisives en 270 matchs. Puis vient le moment émotion avec des images de sa famille et une vidéo de ses deux filles Mia et Pia.

Assises dans les marches de leur appartement, où leur papa a l'habitude les prendre en photo, les deux adorables princesses portent le maillot du PSG. "Coucou mon petit papa. Je t'aime beaucoup, beaucoup", débute la plus jeune. "Papounet, je fière de toi. J'espère que tu vas gagner encore beaucoup de trophées avec Paris. On t'aime fort", poursuit et conclut l'aînée, âgée de 8 ans.