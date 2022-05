Sergio Ramos célèbre les 8 ans de son fils Sergio Jr avec de jolis souvenirs

C'est une arrivée qui a fait saliver les supporters parisiens l'été dernier, mais finalement, force est de constater que la venue de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain est plutôt mitigée à l'heure actuelle. Signé en même temps que Lionel Messi et Achraf Hakimi, le défenseur espagnol de 36 ans devait faire passer un cap au club de la capitale en coupe d'Europe, mais l'aventure s'est arrêtée dès les huitièmes de finale face au Real Madrid de Karim Benzema.

Malgré sa saison mi-figue mi-raisin, Sergio Ramos semble s'être très bien acclimaté à la vie parisienne. Venue avec sa sublime femme Pilar Rubio et ses quatre garçons, l'Espagnol est un homme très proche des siens et qui passe beaucoup de temps en famille. Il en a fait la preuve une fois de plus ce vendredi 6 mai 2022, pour l'anniversaire de son fils, Sergio Junior, qui fête ses 8 ans. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 50 millions d'abonnés, le footballeur a posté une belle photo de son fils avec un long message en espagnol pour l'accompagner. "Le temps passe vite et sans s'en rendre compte nous avons un petit homme de 8 ans à la maison, qui nous rappelle que cela fait 8 ans que nous avons emprunté le chemin le plus excitant et que nous vivons la plus merveilleuse expérience de notre vie, être parents", écrit-il.

Je sais que tu es le meilleur exemple que tes frères puissent avoir, car avec ton sourire et ta gentillesse tu nous rends heureux chaque jour

Premier fils du couple, le petit Sergio Jr a la chance d'avoir deux petits frères avec qui il peut grandir et s'amuser dans sa nouvelle vie parisienne. "Être le frère aîné est une responsabilité et, en même temps, un privilège. Je sais que tu es le meilleur exemple que tes frères puissent avoir, car avec ton sourire et ta gentillesse tu nous rends heureux chaque jour", poursuit le coéquipier de Kylian Mbappé. Dans ses story du jour, le champion du monde 2010 a ajouté plusieurs jolis souvenirs vécus avec son fils. Entre un selfie à la maison, de beaux moments en vacances et de belles déclarations d'amour, le Parisien montre le très fort lien qui le lie à son fils (photos et vidéos à retrouver dans le diaporama).