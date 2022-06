Mariage du footballeur Jordi Alba : magnifiques photos de la cérémonie, Lionel Messi présent

La saison des compétitions sportives terminée, voici la saison des mariages ouverte ! Et c'est le footballeur international espagnol Jordi Alba qui a ouvert le bal ce vendredi 17 juin à Séville (Espagne). Avec sa compagne Romarey Ventura qui partage sa vie depuis sept ans, ils se sont dit oui à El Viso del Acore, une commune de la province de Séville ! La mariée, avec sa coiffure chignon et son voile bas, arborait une somptueuse robe coupe sirène blanche avec un décolleté en coeur tandis que le marié était vêtu d'un magnifique costume noir, avec une chemise blanche et une cravate noire. La cérémonie s'est ensuite poursuivie dans la luxueuse résidence de la Hacienda de Oran au sud de la cité andalouse. Un mariage qui s'est déroulé dans la plus stricte intimité.

En couple depuis 2015, Jordi Alba et sa désormais femme Romarey Ventura ont donné naissance à deux enfants dont un garçon Piero, né le 18 janvier 2018, et une fille, Bruna, née le 24 septembre 2020.

Lionel Messi et sa femme Antonela Roccuzzo complices au mariage de Jordi Alba

Pour célébrer leur union, les deux tourtereaux de 33 ans ont invité de nombreux footballeurs issus des sélections espagnoles et argentines venus avec leurs femmes respectives dont Cesc Fabregas, Sergio Ramos, Alvaro Morata, Marc Bartra, Koke, Xavi et un certain Lionel Mess , accompagné de sa femme Antonela Roccuzzo et de leurs trois enfants, Mateo, Ciro et Thiago. Les deux amoureux sont apparus très complices avec un Lionel Messi élégant avec son costume noir émaillé d'un gilet gris clair, d'une chemise blanche et d'une cravate grise scintillante et sa femme renversante avec une robe rouge passion sous des cheveux bruns attachés.