Cristiano Ronaldo : Sa voiture de luxe à 2 millions de dollars termine sa course dans... une propriété !

Les vacances de Cristiano Ronaldo se poursuivent et tout ne se passe pas comme il l'avait prévu. Après une saison compliquée pour son retour à Manchester, le club qui l'a révélé au plus haut niveau, le footballeur portugais comptait passer des vacances plutôt tranquilles avec les siens, quelques mois seulement après le terrible décès de son fils lors de l'accouchement de sa compagne, Georgina Rodriguez. Une épreuve qui a durement marqué le joueur de 37 ans et ses proches, mais depuis quelques semaines les choses vont mieux et la famille Ronaldo a pu partir en vacances pour se ressourcer.

Si tout se passait plutôt bien jusqu'ici pour le sportif et ses cinq enfants, d'après les informations du média Ultima Hora, l'une de ses voitures a connu une sacrée mésaventure. Hier, sur les coups de 11 heures du côté de Majorque (Baléares), la Bugatti Veyron de Cristiano Ronaldo, estimée à environ 2 millions de dollars, s'est encastrée "dans le portail d'une propriété" ! Le coéquipier de Raphaël Varane n'était pas présent au moment de l'accident et le fautif serait une employé de Georgina Rodriguez. Il aurait perdu le contrôle du véhicule, mais plus de peur que de mal puisqu'il n'y aurait aucun blessé à signaler.

L'employé sain et sauf, la voiture beaucoup moins...

D'après les informations du média espagnol, l'employé n'aurait aucune séquelle, ce qui n'est pas le cas de la voiture, dont le réservoir de butane a été endommagé. Heureusement, Cristiano Ronaldo est un homme prévoyant et il avait pris le soin d'emmener non pas une, mais deux Bugatti sur l'île espagnole ! Le joueur et sa famille vont donc pouvoir continuer à se balader tranquillement en ville, puisqu'ils ont également pensé à prendre une Mercedes-Benz Classe G, plus pratique pour mettre ses cinq enfants à l'arrière.

Une nouvelle mésaventure donc pour Cristiano Ronaldo, qui enchaîne les mauvaises nouvelles ces derniers temps. Espérons pour le Portugais que la série noire va très vite s'arrêter.