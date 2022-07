Cristiano Ronaldo : Ses adorables filles en tutus pour rencontrer une star internationale

Les vacances ne sont toujours pas terminées pour Georgina Rodriguez et la bomba latina compte bien en profiter à fond ! Après une année en Angleterre, du côté de Manchester où son compagnon Cristiano Ronaldo a été transféré l'été dernier, le mannequin de 28 ans ne sait toujours pas où elle va vivre d'ici quelques semaines. Les rumeurs de transfert vont bon train concernant le Portugais mais il semblerait bien qu'elle ait une préférence pour Madrid. Née à Buenos Aires en Argentine, la belle brune a été élevée en Espagne et c'est dans ce pays qu'elle a rencontré le footballeur en 2016.

Depuis, leur histoire d'amour se poursuit pour le mieux puisqu'ils sont parents d'une petite Alana née en novembre 2017. Georgina Rodriguez ne comptait pas s'arrêter là et en avril dernier, elle a donné naissance à Bella Esmeralda, le cinquième enfant du sportif de 37 ans. Malheureusement, elle a également perdu un fils lors de l'accouchement puisqu'elle était enceinte de jumeaux. Après une période de deuil forcément compliquée, la jeune maman profite de ses vacances en compagnie de ses enfants. Actuellement à Madrid où le couple a vécu de longues années, elle a profité de la venue d'une grosse star de la musique dans la capitale espagnole pour s'offrir une belle sortie en famille.

Georgina en famille, mais sans Cristiano

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 39 millions d'abonnés, Georgina Rodriguez a partagé plusieurs photos de ce beau moment où la petite famille a pu assister au concert du nouveau phénomène de la musique pop, Rosalía. Si Cristiano Ronaldo n'était visiblement pas là, la belle brune et ses enfants ont eu la chance de rencontrer l'artiste espagnole de 29 ans dans sa loge et on a pu voir que ses deux filles Alana et Eva étaient adorables, toutes les deux portant un tutu rose. Cristiano Junior était également présent pour cette soirée musicale où ils n'ont pas dû s'ennuyer !