Georgina Rodriguez dévoile un nouveau tatouage : la compagne de Cristiano Ronaldo rend hommage à son fils disparu...

C'est une histoire qui a ému le monde du football et bien au-delà encore. Le 18 avril dernier, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo annonçaient sur leurs réseaux sociaux le décès d'un de leurs jumeaux lors de l'accouchement. Une terrible nouvelle pour les deux stars, qui ont néanmoins pu compter sur le soutien de leurs proches ainsi que des supporters des équipes adversaires. Revenu rapidement à la compétition, le Portugais de 37 ans n'a pas mis longtemps à se remettre de cette tragédie. Dans son malheur, le couple a tout de même eu le bonheur d'avoir une petite fille, Bella Esmeralda.

L'adorable petite brune a été chouchoutée par toute la famille depuis son arrivée et elle a déjà pas mal voyagé puisque Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont été dans les îles Baléares cet été. Si le Portugais a repris le chemin de l'entraînement et que la compétition a redémarré en Angleterre, le belle espagnole de 28 ans a poursuivi ses vacances. Il y a quelques semaines, elle est retournée dans la ville où elle a grandi, Madrid, en compagnie de ses enfants et il y a plusieurs jours, elle était à Fatima, au Portugal, où elle a pu se recueillir dans l'une des églises de la ville.

Un tatouage en hommage à son fils parti trop tôt

Après ce beau moment où elle a bien évidemment eu une pensée pour son fils disparu, la jeune maman a décidé de partir en direction de l'Italie et plus précisément de la Sardaigne. Là-bas, elle s'est rendue dans un salon de tatouage pour une demande bien spéciale. Comme on peut le distinguer sur les photos qu'elle vient de publier, Georgina Rodriguez a décidé de se faire tatouer deux angelots sur le bras gauche. Un dessin que l'on peut interpréter comme un symbole de ses jumeaux et un nouvel hommage à son jeune fils mort pendant l'accouchement. Forcément très touchée par cet évènement tragique, la compagne de Cristiano Ronaldo souhaite donc garder une trace à vie de ce fils qu'il n'aura pas la chance d'élever.