Georgina Rodriguez dévoile une adorable photo de Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo aux anges

L'arrivée de Bella Esmeralda dans la vie de Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ne s'est pas faite sans mal. Le bébé, attendu par ses parents depuis des mois, était censé naître accompagné de son frère jumeau. Malheureusement, il y a eu des complications à l'accouchement et le garçon est décédé, comme l'ont dévoilé les parents sur les réseaux sociaux quelques heures plus tard. Un véritable drame pour le Portugais de 37 ans et sa famille, très soutenus dans les jours qui ont suivi et, finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre avec l'arrivée de la petite fille à la maison.

Bella Esmeralda a ainsi pu faire connaissance avec ses 4 frères et soeurs, certainement très heureux de voir la petite fille dans la famille. Ensemble, ils ont pu profiter de superbes vacances du côté des îles Baléares, où de nombreuses stars du foot avaient décidé de se rendre pendant la trêve. Dans la ville de Majorque, Cristiano et Georgina ont pu décompresser après une saison forte en émotion depuis le transfert de l'attaquant à Manchester United. S'il est rentré en Angleterre depuis, la belle brune de 28 ans s'est rendue en Espagne pour assister au concert de la chanteuse Rosalia en compagnie de ses enfants et, lundi 8 août 2022, elle a décidé de faire un petit plaisir à ses fans en publiant une jolie photo de sa petite dernière.

Bella Esmeralda dort tendrement, son père touché

Dans sa publication, Georgina Rodriguez a simplement écrit : "Bella Esmeralda. Ma petite grande bénédiction". Le mannequin originaire d'Argentine est toujours aussi gaga de sa fille et il faut dire qu'il y a de quoi. Sur la photo, on voit la petite fille toute mignonne et bien emberlificotée sous ses draps, en train de dormir profondément. Un cliché qui a forcément fait bien plaisir à Cristiano Ronaldo, qui a commenté la publication avec un emoji coeur. Cora Gauthier, la mère d'Ibrahim, le fils de Karim Benzema, a elle aussi tenu à féliciter la jeune maman.